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В Австралії заарештували чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь Китаю

Фото: в Австралії чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Китаю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Поліція Австралії заарештувала чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь китайського уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Австралієць, який нещодавно повернувся з Китаю, був заарештований у Сіднеї та звинувачений в іноземному втручанні. Він постане в суботу перед місцевим судом Паррамати, де йому буде пред'явлено звинувачення у безрозсудному іноземному втручанні.

У заяві поліції йдеться, що арешт був частиною спільного розслідування зі спецслужбами. Чоловік, ім'я якого у заяві поліції не називається, веде бізнес за кордоном і нещодавно повернувся до Австралії.

Підозрюваний був консультантом з цифрового маркетингу та маркетингу даних з досвідом роботи в рекламній індустрії у Китаї, Сінгапурі та Австралії. У Китаї він працював із 2011 року.

У заяві поліції стверджується, що з ним зв'язалася людина нібито з аналітичного центру. Потім йому запропонували гроші за отримання інформації про австралійську оборону, економічну та національну безпеку.

У поліції впевнені, що підозрюваний склав низку звітів для окремих осіб та отримав оплату за них.

Раніше повідомлялося, що китайська компанія купила зливки мідних сплавів на суму не менше 7,4 млн доларів на заводі в окупованому РФ регіоні України, на який поширюються західні санкції.

Також ми писали, що Китай планує закрити повітряний простір на північ від Тайваню з 16 по 18 квітня. Такий крок може завадити польотам у регіоні.

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