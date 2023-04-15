В Австралии арестовали мужчину по подозрению в шпионаже в интересах Китая

Полиция Австралии арестовала мужчину по подозрению в шпионаже в интересах китайского правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Австралиец, недавно вернувшийся из Китая, был арестован в Сиднее и обвинен в иностранном вмешательстве. Он предстанет в субботу перед местным судом Парраматты, где ему будет предъявлено обвинение в безрассудном иностранном вмешательстве.
В заявлении полиции говорится, что арест был частью совместного расследования со спецслужбами. Мужчина, имя которого в заявлении полиции не называется, ведет бизнес за границей и недавно вернулся в Австралию.
Подозреваемый был консультантом по цифровому маркетингу и маркетингу данных с опытом работы в рекламной индустрии в Китае, Сингапуре и Австралии. В Китае он работал с 2011 года.
В заявлении полиции утверждается, что с арестованным связался человек якобы из аналитического центра. Затем ему предложили деньги за получение информации об австралийской обороне, экономической и национальной безопасности.
В полиции уверены, что подозреваемый составил ряд отчетов для отдельных лиц и получил оплату за них.
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