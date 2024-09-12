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В Австралії військових позбавлять медалей за ймовірні воєнні злочини в Афганістані

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Австралія скасує військові нагороди невеликої кількості солдатів, які служили на командних посадах під час розгортання в Афганістані. Це останній наслідок звіту 2020 року про ймовірні воєнні злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Заступник прем'єр-міністра Річард Марлес оголосив про це рішення у своїй промові в парламенті у четвер, назвавши висновки звіту генерал-майора Пола Бреретона "питанням національної ганьби".

Водночас Марлес, який також є міністром оборони, сказав, що звіт також є "демонстрацією австралійському народу та світу, що Австралія є країною, яка вважає себе відповідальною".

Офіційний представник уряду у коментарі агентству сказав, що нагород позбавлять приблизно 10 австралійських солдатів.

Хоча у звіті не було виявлено «достовірної інформації» про те, що солдати в командуванні знали про ймовірні військові злочини, Бреретон сказав, що вони несли "моральну командну відповідальність та підзвітність за те, що сталося під їх командуванням та контролем".

 

Нагадаємо, днями республіканці в Палаті представників звинуватили адміністрацію президента США Джо Байдена в брехні американцям щодо виведення військ США з Афганістану у 2021 році. Також адміністрацію звинуватили в тому, що вона пожертвувала безпекою американських солдатів під час виведення військ.

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Австралія