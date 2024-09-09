Республіканці в Конгресі звинуватили Байдена в брехні щодо виведення військ з Афганістану

Республіканці в Палаті представників звинуватили адміністрацію президента США Джо Байдена в брехні американцям щодо виведення військ США з Афганістану у 2021 році. Також адміністрацію звинуватили в тому, що вона пожертвувала безпекою американських солдатів під час виведення військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну доповідь республіканців, яку цитує Bloomberg .

У доповіді йдеться, що команда Байдена "вводила в оману і в деяких випадках прямо брехала американському народу на кожному етапі виведення військ". Невдачі адміністрації призвели безпосередньо до загибелі 13 американських військовослужбовців внаслідок вибуху бомби біля воріт Еббі-Гейт у Кабулі, йдеться у документі.

Розслідування представника Техасу Майкла Маккола тривало протягом двох років. У майже 350-сторінковому документі понад 230 разів згадується "адміністрація Байдена-Харріс".

Жоден демократ не підписався під звітом, а представник Грегорі Мікс, головний демократ у Комітеті із закордонних справ Палати представників на чолі з Макколом, заявив, що це була партійна спроба очорнити кандидатку у президенти від демократів Камалу Харріс. Він сказав, що в звіті не було враховано ключових висновків з опитувань свідків, у тому числі те, що США зіткнулися б із "відновленням бойових дій з Талібаном, якби ми не продовжили виведення військ".

Маккол заперечив, що вибір часу оприлюднення звіту є політично вмотивованим

В огляді Держдепартаменту 2023 вина за виведення військ покладається як на команду Трампа, так і на адміністрацію Байдена. "На вищому рівні не було достатнього розгляду найгірших сценаріїв і того, як швидко вони можуть бути", - йдеться в огляді.

У доповіді Маккола адміністрація Трампа звинувачується в тому, що вона вела переговори між США та Талібаном, які призвели до угоди про виведення військ у 2020 році, хоча більшу частину вини він покладає на представника Трампа на переговорах, колишнього посла Залмая Халілзада, а не на президента .