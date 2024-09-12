В Австралии военных лишат медалей за вероятные военные преступления в Афганистане

Заместитель премьер-министра Ричард Марлес объявил об этом решении в своей речи в парламенте в четверг, назвав выводы отчета генерал-майора Пола Бреретона "вопросом национального позора".

В то же время Марлес, также министр обороны, сказал, что отчет также является "демонстрацией австралийскому народу и миру, что Австралия является страной, которая считает себя ответственной".

Официальный представитель правительства в комментарии агентству сказал, что наград будут лишены примерно 10 австралийских солдат.

Хотя в отчете не была обнаружена «достоверная информация» о том, что солдаты в командовании знали о предполагаемых военных преступлениях, Бреретон сказал, что они несли "моральную командную ответственность и подотчетность за то, что произошло под их командованием и контролем".