В Австралії розбився легкомоторний літак: двоє чоловіків загинули

Інцидент стався близько 15:00 на Оакі-Куяр-роуд - пожежна служба прибула на місце події та загасила пожежу після падіння літака.

Виконувач обов’язків старшого сержанта поліції Квінсленда Метт Форбс описав літак як "вогняну кулю", яка вибухнула після аварії на полі.

За його словами, власник сусідньої нерухомості почув вибух і негайно викликав екстрені служби. На жаль, врятувати двох пасажирів не вдалося.

За попередньою інформацією, літак був комерційним та виконував плановий рейс. Перед аварією він здійснив посадку у Ворвіку і прямував до Оакі.

Для розслідування інциденту Австралійське бюро безпеки транспорту (ATSB) вже направило команду слідчих із Брісбена та Канберри.

Фахівці ATSB планують провести комплексне розслідування.

Оглянуть місце катастрофи та уламки, планують вилучити компоненти літака для детального технічного аналізу, а також опитати свідків і зібрати дані про польоти, технічний стан повітряного судна і погодні умови.

Особистості загиблих поки не встановлені, слідство триває.