В Австралии разбился легкомоторный самолет: двое мужчин погибли

Инцидент произошел около 15:00 на Оаки-Куяр-роуд - пожарная служба прибыла на место происшествия и потушила пожар после падения самолета.

Исполняющий обязанности старшего сержанта полиции Квинсленда Мэтт Форбс описал самолет как "огненный шар", который взорвался после аварии на поле.

По его словам, владелец соседней недвижимости услышал взрыв и немедленно вызвал экстренные службы. К сожалению, спасти двух пассажиров не удалось.

По предварительной информации, самолет был коммерческим и выполнял плановый рейс. Перед аварией он совершил посадку в Уорвике и направлялся в Оаки.

Для расследования инцидента Австралийское бюро безопасности транспорта (ATSB) уже направило команду следователей из Брисбена и Канберры.

Специалисты ATSB планируют провести комплексное расследование.

Осмотрят место катастрофы и обломки, планируют изъять компоненты самолета для детального технического анализа, а также опросить свидетелей и собрать данные о полетах, техническом состоянии воздушного судна и погодных условиях.

Личности погибших пока не установлены, следствие продолжается.