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В Австралії натякнули на нову поставку Україні бронетранспортерів Bushmaster

Четвер 07 грудня 2023 22:32
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В Австралії натякнули на нову поставку Україні бронетранспортерів Bushmaster Архівне фото: В Австралії натякнули на нову поставку Україні бронетранспортерів Bushmaster (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Австралія пишається визнанням бронетранспортерів Bushmaster частиною ключової військової допомоги Україні. Ще більше бронемашин уже в дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням посла Австралії в Україні Брюса Едвардса.

"Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краше за порятунок життів", - пише він.

Він повідомив, що Австралія пишається визнанням Bushmaster серед ключової військової допомоги, наданої Україні.

"Ще більше їх уже в дорозі! Розпаковуйте ще до 25 грудня!", - натякнув на нову військову поставку посол.

Bushmaster це MRAP, який виробляє компанія Thales Australia. Здатний перевозити 9 бійців. Забезпечує захист від стрілецької зброї та вибухів міни (6 кг тротилу), що відповідає стандарту STANAG4569.

Bushmaster для України

Австралія ще у квітні минулого року передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster загальною вартістю 38 млн доларів. На ухвалення рішення і початок реалізації передачі знадобився всього один день.

Уже в жовтні 2022 року стало відомо, що Австралія направила Україні ще 30 бронетранспортерів Bushmaster.

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