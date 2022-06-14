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Австралия завоевала предпоследнюю путевку на ЧМ-2022, одолев Перу в серии пенальти

Фото: "Соккеруз" оформили выход на Мундиаль (twitter.com/FIFAcom)
Автор: Антон Федорцив

В Катаре определился 31-й участник чемпионата мира-2022. Им стала сборная Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ЧМ-2022, квалификация, плей-офф

Австралия – Перу – 0:0 (пенальти – 5:4)

В рамках интерконтинентального плей-офф отбора на Мундиаль австралийцы и перуанцы устроили безголевой бой на 120+ минут. Когда же дело дошло до послематчевой лотереи, то "соккеруз" поставили под сомнение триумф со старта.

Форвард сборной Австралии Бойл не сумел переиграть Гальесе с отметки. "Инки" в свою очередь начали с двух точных ударов. Однако промах случился на третьем, когда экс-защитник "Таврии" Адвинкула попал в штангу.

В конце концов, ровный счет остался и после серии из пяти ударов с 11-ти метров. Ждать, чтобы пробили еще по 6 исполнителей, однако не пришлось. Мабил забил за австралийцев, а вот перуанец Валера пробил крайне неудачно и позволил вратарю Райану стать героем.

Итак, сборная Австралии вышла на ЧМ-2022 и попала в группу D. Там соперниками "соккеруз" станут команды Франции, Дании и Туниса.

К слову, ведущие букмекеры спрогнозировали возможный результат поединка между сборными Украины и Ирландии в Лиге наций.

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ЧМ-2022