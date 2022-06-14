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Австралія виборола передостанню путівку на ЧС-2022, здолавши Перу в серії пенальті

Фото: "Соккеруз" оформили вихід на Мундіаль (twitter.com/FIFAcom)
Автор: Антон Федорців

У Катарі визначився 31-й учасник чемпіонату світу-2022. Ним стала збірна Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ЧС-2022, кваліфікація, плей-офф

Австралія – Перу – 0:0 (пенальті – 5:4)

У рамках інтерконтинентального плей-офф відбору на Мундіаль австралійці та перуанці організували безгольовий бій на 120+ хвилин. Коли ж справа дійшла до післяматчевої лотереї, то "соккеруз" поставили під сумнів тріумф зі старту.

Форвард збірної Австралії Бойл не зумів переграти Гальєсе з позначки. Натомість "інки" розпочали з двох точних ударів. Проте, промах трапився на третьому, коли екс-оборонець "Таврії" Адвінкула поцілив у стійку.

Зрештою, рівний рахунок залишився і після серії з п'яти ударів із 11-ти метрів. Чекати, щоб пробили ще по 6 виконавців, однак, не довелося. Мабіл забив за австралійців, а ось перуанець Валера пробив вкрай невдало та дозволив воротарю Раяну стати героєм.

Отже, збірна Австралії вийшла на ЧС-2022 і потрапила до групи D. Там суперниками "соккеруз" стануть команди Франції, Данії та Тунісу.

До слова, провідні букмекери спрогнозували ймовірний результат поєдинку між збірними України та Ірландії в Лізі націй.

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