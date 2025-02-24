Третій рік війни. Австралія ввела нові санкції проти РФ

Австралія запровадила проти Росії новий пакет санкцій, зокрема, щодо 70 осіб. Це найбільший пакет, запроваджений Австралією з лютого 2022 року - загалом понад 1400 санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт прем'єр-міністра Австралії.
"Австралія з першого дня чітко заявила, що Росія і ті, хто сприяє її незаконному вторгненню, зіткнуться з наслідками. Сьогодні австралійський уряд запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборони на в'їзд для 70 осіб, а також цільові фінансові санкції для 79 організацій. Це найбільший пакет санкцій, запроваджений Австралією з лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Нові санкції спрямовані проти осіб, які підтримують незаконні адміністрації Росії на сході України і в Криму, включно з так званими "міністрами", "суддями" і "прокурорами", а також особами, відповідальними за сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, і примусову депортацію українських дітей.
Санкції також спрямовані проти осіб та організацій, причетних до поглиблення військового співробітництва між Росією і Північною Кореєю, включно з розгортанням північнокорейських військ на полі бою.
Крім того, під санкції потрапили об'єкти в оборонному, транспортному та фінансовому секторах Росії, і ті, хто поширює дезінформацію з метою підриву України та урядів по всьому світу. Загалом введено понад 1400 санкцій.
Австралія вкотре закликала Росію негайно припинити війну і повністю дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним правом, і сумує з приводу загибелі громадян і захисників України через жорстокість Росії.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що Москва є агресором у конфлікті, і він має бути врегульований на умовах Києва. Крім того, Консервативна опозиція Австралії розкритикувала позицію президента США Дональда Трампа щодо України.
Зазначимо, що Австралія допомагає Україні з лютого 2022 року в її війні з Росією.
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