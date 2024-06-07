Підтримка з іншої частини планети. Яку допомогу Україна встигла отримати від Австралії

Австралія розташована на відстані в майже 13 тисяч кілометрів від України, але після початку повномасштабного вторгнення росіян Канберра не залишилася осторонь і стала активно допомагати Києву. Йдеться не тільки про зброю, а й про енергетичну підтримку.

Яку допомогу отримала Україна від Австралії за час повномасштабної війни - у матеріалі РБК-Україна .

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Поставки зброї

Гуманітарна та енергетична допомога

Поставки зброї

Після 24 лютого 2022 року Австралія почала допомагати Україні з озброєнням і вже за місяць стало відомо про перший пакет військової допомоги на більш ніж 15 млн доларів.

Пізніше український посол в Австралії Василь Мірошниченко повідомив, що Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster. Стандартна конфігурація Bushmaster забезпечує захист екіпажу від 7,62 мм і 5,56 мм куль стрілецької зброї, протипіхотних мін, які містять до 9,5 кг тротилового еквівалента.

Уже у квітні Австралія оголосила про новий пакет військової допомоги, до якого увійшли артилерійські гаубиці M777 і боєприпаси до них. У середині літа Канберра анонсувала передачу бронетранспортерів M113 для української армії, а також бронемашин Bushmaster, які на той момент уже використовували на полі бою в Донецькій і Луганській областях.

Через кілька місяців Австралія знову передала Україні бронемашини Bushmaster, а також направила контингент інструкторів для навчання українських військ на території Європи.

Протягом 2023 і частини 2024 року Австралія продовжила надавати Україні військову підтримку, йшлося про обладнання для розмінування, портативні рентгенівські апарати, 3D-принтер з металу та системи протидії дронам.

Пізніше стало відомо про постачання все тих же бронемашин M113, вантажівок, причепів, антидронового комплексу Slinger, катерів Sentinel 830R RHIB, переносних зенітних ракетних комплексів RBS 70 NG, які здатні знищувати цілі ворога на відстані 9 тисяч метрів. Згодом Австралія приєдналася до коаліції дронів для України.

При цьому не всю допомогу, яку хотіла б отримати Україна, змогла передати Австралія. Країна відмовилася передавати винищувачів F-18 Hornet і вертольоти Taipan, які Канберра вирішила утилізувати.

Також український посол закликав передати для ЗСУ танки Abrams, але поки що такого рішення ухвалено не було.

Гуманітарна та енергетична допомога

Крім зброї Австралія допомагає Україні і в інших сферах. Минулого року країна виділила 110 млн доларів, з яких частину було виділено на гуманітарну допомогу, а саме на забезпечення житла, медичні послуги, воду та санітарні потреби.

Уже цього року стало відомо, що австралійський уряд виділить ще 31 мільйон доларів на підтримку України - 20 мільйонів доларів в енергетичний фонд і 11 мільйонів доларів як додаткову гуманітарну допомогу.

При цьому Австралія один раз відправляла Україні партію вугілля, але вдруге відмовилася це робити. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що наприкінці минулого року Україна знову звернулася до Австралії по аналогічну допомогу, але він вирішив надати Києву фінанси. Йдеться про 32,5 млн доларів.

Альбанезе сказав, що Австралія вирішила не передавати нову партію вугілля Україні через те, що країна розташована досить далеко і Київ сам може знайти енергоресурси десь ближче.