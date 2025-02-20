Австралія заявила, що війна з агресором має завершитися на умовах України

Москва є агресором у конфлікті, і він має бути врегульований на умовах Києва. Австралія, продовжить підтримку України в її війні з Росією.

Про це заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Війна в Україні має бути вирішена на умовах України, тому що агресором тут є Росія, і ми бачимо, що на карту поставлено цілісність заснованого на правилах порядку, глобального, заснованого на правилах порядку", - заявив Марлес.

Він заявив, що конфлікт призвів до величезних людських жертв, але мир неможливий за будь-яких умов. Марлес зазначив, то вітає спроби покласти край війні.

"Але це не може бути зроблено за будь-яких умов. Це має бути зроблено на умовах України, і ми продовжимо підтримувати Україну в цьому", - сказав міністр.

Австралія є важливим союзником США у сфері безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, де обидві країни висловили стурбованість нарощуванням військової потужності Китаю.

Президент США Дональд Трамп 19 лютого засудив президента України Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором", і попередив, що Зеленському необхідно діяти швидко, щоб забезпечити мир, інакше він ризикує втратити свою країну.

Нападки сталися наступного дня після того, як Трамп заявив, що Україна несе відповідальність за вторгнення Росії 2022 року, посилили занепокоєння серед союзників США в Європі, що підхід Трампа до припинення російсько-українського конфлікту може принести користь Москві.

Путін - диктатор-вбивця

Консервативна опозиція Австралії також розкритикувала позицію Трампа щодо України.

"Я думаю, що президент Трамп помиляється. Думка про те, що президент Зеленський або український народ почали цю війну або якимось чином несуть відповідальність за війну, просто неправильна", - заявив Пітер Даттон, лідер Ліберальної опозиційної партії, який обіймав посаду міністра оборони, коли почалася війна.

За його словами, Австралія повинна стояти твердо і гордо разом із народом України. "Це демократія, і це боротьба за цивілізацію. Володимир Путін - диктатор-вбивця, і ми не повинні поступатися йому ні дюйма", - сказав він.

Нагадаємо, Австралія допомагає Україні з лютого 2022 року і виділила близько 1 долара на підтримку України в її війні з Росією.