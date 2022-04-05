Австралия запретит экспорт в Россию предметов роскоши, - МИД
Правительство Австралии запретит экспорт в Россию предметов роскоши, включая вино, дорогую косметику и запчасти для автомобилей класса люкс. Санкции направлены на президента Путина и его богатых пособников, а не на обычных российских потребителей.
Об этом заявила глава МИД Мэрис Пейн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Австралии.
Она отметила, что санкции вводятся в координации с ЕС, США, Японией и Великобритании, в которой санкции должны заработать вскоре.
"Правительство Австралии глубоко привержено делу наложения на Россию самых высоких санкций за незаконную и неспровоцированную войну президента Путина", - говорится в сообщении.
Этот запрет связан с целенаправленными финансовыми санкциями против президента Путина, членов его правительства, российских олигархов, пропагандистов и оперативников по дезинформации, а также высокопоставленных российских военных лидеров. Она идет вслед за запретом Австралии на экспорт глинозема и бокситов в Россию.
"Правительство Австралии подтверждает непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины", - отметили в МИДе страны.
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