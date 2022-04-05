Австралія заборонить експорт до Росії предметів розкоші, - МЗС

Уряд Австралії заборонить експорт в Росію предметів розкоші, включаючи вино, дорогу косметику і запчастини для автомобілів класу люкс. Санкції спрямовані на президента Путіна і його багатих пособників, а не на звичайних російських споживачів.

Про це заявила глава МЗС Меріс Пейн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Австралії.

Вона зазначила, що санкції вводяться у координації з ЄС, США, Японією і Великобританії, в якій санкції повинні запрацювати незабаром.

"Уряд Австралії глибоко прихильний справі накладення на Росію найвищих санкцій за незаконну і неспровоковану війну президента Путіна", - йдеться в повідомленні.

Ця заборона пов'язана з цілеспрямованими фінансовими санкціями проти президента Путіна, членів його уряду, російських олігархів, пропагандистів і оперативників з дезінформації, а також високопоставлених російських військових лідерів. Вона йде слідом за забороною Австралії на експорт глинозему і бокситів в Росію.