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Австралия закрывает границу для иностранцев

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 09:37
Австралия закрывает границу для иностранцев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Запрет на въезд иностранцам вступает в силу с 20 марта

Правительство Австралии с 20 марта закрывает государственную границу на въезд для иностранцев из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает Reuters.

По его словам, запрет за въезд для иностранцев вступает в силу 20 марта в 21:00 по местному времени. При этом ограничения введены на неопределенный срок.

"Сегодня вечером мы примем решение о переходе к положению, когда запрет на въезд будет введен для всех, кто не является гражданином или постоянным жителем Австралии. Это (положение) начнет действовать с 21:00 завтрашнего дня (20 марта - ред.)", - сказал Моррисон.

Отметим, в Австралии зафиксировано около 600 случаев коронавируса. Около 2 тысяч австралийцев ожидают результаты анализов. Наибольшее количетсво инфицированных в Сиднее - 307 человек.

Напомним, 18 марта премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил в стране чрезвычайную ситуацию в области биологической безопасности в связи с пандемией коронавируса. В Австралии запретили массовые мероприятия численностью более 100 человек, а также призвали отказаться от поездок за границу.

Также РБК-Украина писало, что из-за пандемии коронавируса 25 млн человек в мире могут потерять работу. Пандемия может вызвать глобальный экономический кризис.

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