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Австралія закриває кордон для іноземців

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 09:37
Австралія закриває кордон для іноземців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заборона на в'їзд іноземцям набирає чинності з 20 березня

Уряд Австралії з 20 березня закриває державний кордон на в'їзд для іноземців з-за пандемії коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, передає Reuters.

За його словами, заборона за в'їзд для іноземців набуває чинності 20 березня в 21:00 за місцевим часом. При цьому обмеження введені на невизначений термін.

"Сьогодні ми приймемо рішення про перехід до положення, коли заборона на в'їзд буде введено для всіх, хто не є громадянином або постійним жителем Австралії. Це (положення) почне діяти з 21:00 завтрашнього дня (20 березня - ред.)", - сказав Моррісон.

Відзначимо, в Австралії зафіксовано близько 600 випадків коронавірусу. Близько 2 тисяч австралійців чекають на результати аналізів. Найбільша кількість інфікованих у Сіднеї - 307 осіб.

Нагадаємо, 18 березня прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив у країні надзвичайну ситуацію в галузі біологічної безпеки у зв'язку з пандемією коронавіруса. В Австралії заборонили масові заходи чисельністю понад 100 осіб, а також закликали відмовитися від поїздок за кордон.

Також РБК-Україна писало, що через пандемію коронавірусу 25 млн осіб у світі можуть втратити роботу. Пандемія може викликати глобальну економічну кризу.

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