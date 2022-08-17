Австралия забрала у России земельный участок под новое посольство, - ABC
Власти Канберры забрали у России выделенную ранее землю, которая предназначалась под строительство нового посольства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC Australia.
Участок в центре Канберры был предоставлен в аренду российским дипломатам в 2008 году, а разрешение на строительство нового посольства выдали в 2011-м. По договору, Россия за 3 года должна была построить новое здание, однако так и не сделала этого.
Позиция российского руководства заключается в том, что строительство затянулось якобы из-за австралийских санкций, которые были введены за оккупацию Крыма в 2014 году.
Власти города решили, что недострой в премиальном квартале портит общую эстетику, в связи с чем решила применить свою политику "используй или потеряешь" и постановила, что россияне должны покинуть территорию в течение 20 дней.
Напомним, что в Британии требуют выдворить посольство РФ после призыва к казни украинских пленных.
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