Австралия вышлет двух российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Также Австралия считает неприемлемыми действия России в киберпространстве

Австралия вышлет двоих российских дипломатов из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Об этом информирует официальный сайт премьер-министра страны Малкольма Тернбулла.

"Вместе с Соединенным Королевством и другими союзными государствами и партнерами, Австралия принимает меры в ответ на недавнюю атаку с использованием отравляющего вещества в Солсбери. Два российских дипломата, идентифицированных как незаявленные сотрудники разведки, будут выдворены из Австралии за действия, не соответствующие из статусу, в соответствии с Венскими конвенциями", - говорится в заявлении.

У Австралии с 2014 года существуют санкции в ответ на угрозу России суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Мы также продолжаем поддерживать международные усилия по привлечению к ответственности тех, кто несет виноват в катастрофе с MH17, и считаем неприемлемыми действия России в киберпространстве", - говорится в заявлении.

Австралия решительно поддерживает призыв к России раскрыть "всю полноту своей программы по химическому оружию в соответствии с международным правом".

"Австралия по-прежнему привержена действиям со своими союзниками и партнерами для сдерживания действий России, когда они представляют собой угрозу международной безопасности", - сообщает пресс-центр.

Напомним, ранее Македония решила выслать российского дипломата из-за дела Скрипаля.