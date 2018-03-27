Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Австралія вишле двох російських дипломатів через справу Скрипаля

НовиниПолітика    27.03.2018 - 07:31
Фото: австралійский прапор (pixabay.com)
Фото: австралійский прапор (pixabay.com)

Також Австралія вважає неприйнятними дії Росії в кіберпросторі

Австралія вишле двох російських дипломатів через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великобританії. Про це інформує офіційний сайт прем'єр-міністра країни Малкольма Тернбулла.

"Разом зі Сполученим Королівством та іншими союзними державами і партнерами, Австралія приймає заходи у відповідь на недавню атаку з використанням отруйної речовини в Солсбері. Два російських дипломата, ідентифіковані як незаявлені співробітники розвідки, будуть видворені з Австралії за дії, які не відповідають їх статусу, відповідно до Віденської конвенції", - йдеться в заяві.

У Австралії з 2014 року існують санкції у відповідь на загрозу Росії суверенітету і територіальної цілісності України.

"Ми також продовжуємо підтримувати міжнародні зусилля щодо притягнення до відповідальності тих, хто винен в катастрофі з MH17, і вважаємо неприйнятними дії Росії в кіберпросторі", - йдеться в заяві.

Австралія рішуче підтримує заклик до Росії розкрити "всю повноту своєї програми з хімічної зброї у відповідності з міжнародним правом".

"Австралія як і раніше прихильна до дій зі своїми союзниками і партнерами для стримування дій Росії, коли вони являють собою загрозу міжнародній безпеці", - повідомляє прес-центр.

Нагадаємо, раніше Македонія вирішила вислати російського дипломата через справу Скрипаля.

Спецпредставник Держдепу США Волкер прокоментував висилку російських дипломатів Справа Скрипаля: російських дипломатів висилають з ряду країн (оновлюється)
Теги публікації: Російська Федерація, Австралия, дипломаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top