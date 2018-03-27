Австралія вишле двох російських дипломатів через справу Скрипаля

Також Австралія вважає неприйнятними дії Росії в кіберпросторі

Австралія вишле двох російських дипломатів через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великобританії. Про це інформує офіційний сайт прем'єр-міністра країни Малкольма Тернбулла.

"Разом зі Сполученим Королівством та іншими союзними державами і партнерами, Австралія приймає заходи у відповідь на недавню атаку з використанням отруйної речовини в Солсбері. Два російських дипломата, ідентифіковані як незаявлені співробітники розвідки, будуть видворені з Австралії за дії, які не відповідають їх статусу, відповідно до Віденської конвенції", - йдеться в заяві.

У Австралії з 2014 року існують санкції у відповідь на загрозу Росії суверенітету і територіальної цілісності України.

"Ми також продовжуємо підтримувати міжнародні зусилля щодо притягнення до відповідальності тих, хто винен в катастрофі з MH17, і вважаємо неприйнятними дії Росії в кіберпросторі", - йдеться в заяві.

Австралія рішуче підтримує заклик до Росії розкрити "всю повноту своєї програми з хімічної зброї у відповідності з міжнародним правом".

"Австралія як і раніше прихильна до дій зі своїми союзниками і партнерами для стримування дій Росії, коли вони являють собою загрозу міжнародній безпеці", - повідомляє прес-центр.

Нагадаємо, раніше Македонія вирішила вислати російського дипломата через справу Скрипаля.