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Австралия выделит 250 тыс. долларов для реабилитации раненых военнослужащих

Новости » Финансы    25.10.2018 - 12:26
Фото: Степан Полторак и Кристофер Пайн (twitter.com/poltorak/)
Фото: Степан Полторак и Кристофер Пайн (twitter.com/poltorak/)

Украина и Австралии достигли договоренности о развитии медицинской и спортивной реабилитации раненых военнослужащих

Австралия выделит 250 тысяч долларов для развития медицинской и спортивной реабилитации раненых военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак по результатам встречи с австралийским коллегой Кристофером Пайном, передает РБК-Украина.

"Во время встречи с министром обороны Австралии достигнута договоренность о выделении 250 тыс. долларов для развития медицинской и спортивной реабилитации раненых военнослужащих. Министр обороны Австралии поражен силой духа украинцев-участников", - написал он Полторак в Twitter.

Австралия выделит 250 тыс. долларов для реабилитации раненых военнослужащих

Напомним, США выделят Украине 200 миллионов долларов на усиление безопасности и обороны в 2018 бюджетном году. Так, США предоставляет Украине помощь в рамках борьбы с российской агрессией. Как отмечается, соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставки военной техники и предоставления услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году.

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