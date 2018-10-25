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Австралія виділить 250 тис. доларів для реабілітації поранених військовослужбовців

Новини » Фінанси    25.10.2018 - 12:26
Фото: Степан Полторак і Крістофер Пайн (twitter.com/poltorak/)
Фото: Степан Полторак і Крістофер Пайн (twitter.com/poltorak/)

Україна та Австралії досягли домовленості про розвиток медичної та спортивної реабілітації поранених військовослужбовців

Австралія виділить 250 тисяч доларів для розвитку медичної та спортивної реабілітації поранених військовослужбовців. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак за результатами зустрічі з австралійським колегою Крістофером Пайном, передає РБК-Україна.

"Під час зустрічі з міністром оборони Австралії досягнута домовленість про виділення 250 тис. доларів для розвитку медичної та спортивної реабілітації поранених військовослужбовців. Міністр оборони Австралії вражений силою духу українців-учасників", - написав він Полторак в Twitter.

Австралія виділить 250 тис. доларів для реабілітації поранених військовослужбовців

Нагадаємо, США виділять Україні 200 мільйонів доларів на посилення безпеки і оборони в 2018 бюджетному році. Так, США надає Україні допомогу в рамках боротьби з російською агресією. Як наголошується, відповідні структури Міністерства оборони США вже почали процедури укладання контрактів на постачання військової техніки та надання послуг для оборонного сектора України в 2018 році.

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