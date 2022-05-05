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Австралия выделила почти 1,5 млрд долларов на модернизацию ВМС

Новина українською →
Австралия, Четверг 05 мая 2022 07:33
Австралия выделила почти 1,5 млрд долларов на модернизацию ВМС Фото: Австралия выделила почти 1,5 млрд долларов на модернизацию ВМС (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министр обороны Австралии Питер Даттон сообщил, что власти направили более 2 млрд австралийских долларов (1,4 млрд долларов) на переоснащение военно-морских сил страны. Средства пойдут на модернизацию своих систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Canberra Time.

В первую очередь переоснащение австралийского флота будет связано с зенитными управляемыми ракетами средней дальности Sea Sparrow (ESSM) Block 2, которые были закуплены у США.

Их первая партия прибыла в Австралию для тестирования, ракетами планируется оборудовать фрегаты класса Anzac и эсминцы класса Hobart, рассказал министр.

По его данным, некоторые компоненты этих ракет будут производиться на национальных оборонных заводах, что позволит австралийскому военно-промышленному комплексу стать более значимым на международном рынке вооружений.

Отметим, ранее Великобритания, США и Австралия договорились о сотрудничестве в области гиперзвукового оружия и возможностей радиоэлектронной борьбы.

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