США, Британия и Австралия объединись для разработки гиперзвукового оружия

Великобритания, США и Австралия договорились о сотрудничестве в области гиперзвукового оружия и возможностей радиоэлектронной борьбы.

В совместном заявлении лидеры AUKUS Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявили, что они довольны ходом реализации программы по созданию обычных атомных подводных лодок для Австралии, и что союзники будут сотрудничать и в других областях.

"Сегодня мы также взяли на себя обязательство начать новое трехстороннее сотрудничество в области гиперзвука и противодействия гиперзвуку, а также возможностей радиоэлектронной борьбы", - говорится в заявлении.

США и Австралия уже имеют программу гиперзвукового оружия под названием SCIFiRE. Британские официальные лица заявили, что хотя Великобритания не присоединится к этой программе на данном этапе, три страны будут совместно работать над исследованиями и разработками в этой области, чтобы расширить свои возможности.

"В свете неспровоцированного, неоправданного и незаконного вторжения России в Украину мы подтвердили нашу непоколебимую приверженность международной системе, которая уважает права человека, верховенство закона и мирное разрешение споров без принуждения", - заявили лидеры, добавив, что они также подтвердили свою приверженность "свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".