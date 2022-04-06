ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США, Британия и Австралия объединись для разработки гиперзвукового оружия

Новина українською →
Лондон, Среда 06 апреля 2022 08:46
США, Британия и Австралия объединись для разработки гиперзвукового оружия Фото: премьер Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания, США и Австралия договорились о сотрудничестве в области гиперзвукового оружия и возможностей радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В совместном заявлении лидеры AUKUS Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявили, что они довольны ходом реализации программы по созданию обычных атомных подводных лодок для Австралии, и что союзники будут сотрудничать и в других областях.

"Сегодня мы также взяли на себя обязательство начать новое трехстороннее сотрудничество в области гиперзвука и противодействия гиперзвуку, а также возможностей радиоэлектронной борьбы", - говорится в заявлении.

США и Австралия уже имеют программу гиперзвукового оружия под названием SCIFiRE. Британские официальные лица заявили, что хотя Великобритания не присоединится к этой программе на данном этапе, три страны будут совместно работать над исследованиями и разработками в этой области, чтобы расширить свои возможности.

"В свете неспровоцированного, неоправданного и незаконного вторжения России в Украину мы подтвердили нашу непоколебимую приверженность международной системе, которая уважает права человека, верховенство закона и мирное разрешение споров без принуждения", - заявили лидеры, добавив, что они также подтвердили свою приверженность "свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Великобритания Австралия Вооруженные силы Украины
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки