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Австралія виділила майже 1,5 млрд доларів на модернізацію ВМС

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Австралія, Четвер 05 травня 2022 07:33
Австралія виділила майже 1,5 млрд доларів на модернізацію ВМС Фото: Австралія виділила майже 1,5 млрд доларів на модернізацію ВМС (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони Австралії Пітер Даттон повідомив, що влада направила понад 2 млрд австралійських доларів (1,4 млрд доларів) на переоснащення військово-морських сил країни. Кошти підуть на модернізацію своїх систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Canberra Time.

Насамперед переоснащення австралійського флоту буде пов'язано з зенітними керованими ракетами середньої дальності Sea Sparrow (ESSM) Block 2, які були закуплені у США.

Їх перша партія прибула до Австралії для тестування, ракетами планується обладнати фрегати класу Anzac і есмінці класу Hobart, розповів міністр.

За його даними, деякі компоненти цих ракет будуть проводитися на національних оборонних заводах, що дозволить австралійському військово-промисловому комплексу стати більш значущим на міжнародному ринку озброєнь.

Відзначимо, раніше Великобританія, США і Австралія домовилися про співпрацю в області гіперзвукової зброї і можливостей радіоелектронної боротьби.

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