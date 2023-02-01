UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Австралія ввела санкції проти Ірану за постачання дронів до РФ

Фото: Австралія ввела санкції проти Ірану за постачання дронів до РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Австралія в середу, 1 лютого, оголосила про запровадження додаткових санкцій проти Ірану за постачання безпілотників РФ, які вона застосовує проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У МЗС Австралії розповіли, що фінансові санкції введено щодо чотирьох іранських фізичних та чотирьох юридичних осіб, які займаються виробництвом та постачанням дронів до РФ.

"Ми використовуємо всі наявні у нашому розпорядженні стратегії для захисту прав людини - від діалогу та дипломатії до санкцій - відповідно до наших цінностей та інтересів", - йдеться в повідомленні МЗС.

Нагадаємо, раніше Міністерство торгівлі США включило сім організацій з Ірану до свого "чорного списку" за сприяння Збройним силам Росії та її військово-промисловому комплексу.

Також ми писали, що Іран у майбутньому може понести відповідальність за причетність до військових злочинів проти України, оскільки забезпечує армії РФ дрони для ударів по цивільній інфраструктурі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвстралияСанкції проти ІрануВійна в Україні