Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов в РФ

Австралия в среду, 1 февраля, объявила о введении дополнительных санкций против Ирана за поставки беспилотников РФ, которые она применяет против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В МИД Австралии рассказали, что финансовые санкции введены в отношении четырех иранских физических и четырех юридических лиц, занимающихся производством и поставкой дронов в РФ.
"Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении стратегии для защиты прав человека - от диалога и дипломатии до санкций - в соответствии с нашими ценностями и нашими интересами", - говорится в сообщении МИД.
Напомним, ранее Министерство торговли США включило семь организаций из Ирана в свой "черный список" за содействие Вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу.
Также мы писали, что Иран в будущем может понести ответственность за причастность к военным преступлениям против Украины, поскольку снабжает армии РФ дроны для ударов по гражданской инфраструктуре.
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