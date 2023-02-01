Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов в РФ

Австралия в среду, 1 февраля, объявила о введении дополнительных санкций против Ирана за поставки беспилотников РФ, которые она применяет против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В МИД Австралии рассказали, что финансовые санкции введены в отношении четырех иранских физических и четырех юридических лиц, занимающихся производством и поставкой дронов в РФ. "Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении стратегии для защиты прав человека - от диалога и дипломатии до санкций - в соответствии с нашими ценностями и нашими интересами", - говорится в сообщении МИД.