Австралия ввела санкции против российских пропагандистов, чиновников и организаций

Власти Австралии ввели санкции в отношении восьми российских пропагандистов. Также под ограничения попал ряд государственных служащих и организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7News .

В частности, ограничительные меры коснулись пропагандиста и генерального директора информагентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, генерального директора RT Алексея Николова, журналиста и ведущего Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Сергея Брилева, гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Александра Жарова, телеведущего Михаила Леонтьева, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина.

Кроме того, санкции введены против директора Музея Победы Александра Школьника, врио главы МЧС России Александра Чуприяна, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева и первого заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил РФ Николая Богдановского.

Также рестрикции были введены в отношении "ЧВК Вагнера" и двух белорусских предприятий: производителя гусеничной техники "Минотор-сервис" и ОАО "КБ Радар".