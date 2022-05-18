ru ua
Ср, 18 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Австралия ввела санкции против российских пропагандистов, чиновников и организаций

Новина українською →
Канберра, Среда 18 мая 2022 04:15
Австралия ввела санкции против российских пропагандистов, чиновников и организаций Фото: Австралия объявила новые санкции против России (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Власти Австралии ввели санкции в отношении восьми российских пропагандистов. Также под ограничения попал ряд государственных служащих и организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7News.

В частности, ограничительные меры коснулись пропагандиста и генерального директора информагентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, генерального директора RT Алексея Николова, журналиста и ведущего Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Сергея Брилева, гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Александра Жарова, телеведущего Михаила Леонтьева, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина.

Кроме того, санкции введены против директора Музея Победы Александра Школьника, врио главы МЧС России Александра Чуприяна, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева и первого заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил РФ Николая Богдановского.

Также рестрикции были введены в отношении "ЧВК Вагнера" и двух белорусских предприятий: производителя гусеничной техники "Минотор-сервис" и ОАО "КБ Радар".

Ранее Австралия ввела санкции против 110 человек, включая высокопоставленных чиновников "ЛНР" и "ДНР", а также депутатов российского парламента, стремясь наказать Москву за признание независимости двух регионов Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России
NEWS
Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания
Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания
DAILY
"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский "Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы