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Австралія ввела санкції проти російських пропагандистів, чиновників і організацій

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Канберра, Середа 18 травня 2022 04:15
Австралія ввела санкції проти російських пропагандистів, чиновників і організацій Фото: Австралія оголосила нові санкції проти Росії (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Влада Австралії ввела санкції щодо восьми російських пропагандистів. Також під обмеження потрапила низка державних службовців та організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7News.

Зокрема, обмежувальні заходи торкнулися пропагандиста і генерального директора інформагентства "Росія сьогодні" Дмитра Кисельова, генерального директора RT Олексія Ніколова, журналіста і ведучого Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії Сергія Брильова, гендиректора холдингу "Газпром-Медіа" Олександра Жарова, телеведучого Михайла Леонтьєва, військових кореспондентів Євгена Піддубного, Олександра Коца і Дмитра Стешина.

Крім того, санкції введені проти директора Музею перемоги Олександра Школьника, т.в.о. глави МНС Росії Олександра Чупріяна, першого заступника директора ФСБ Сергія Корольова і першого заступника начальника Генерального штабу збройних сил РФ Миколи Богдановського.

Також рестрикції були введені проти "ПВК Вагнера" і двох білоруських підприємств: виробника гусеничної техніки "Мінотор-сервіс" і ВАТ "КБ Радар".

Раніше Австралія ввела санкції проти 110 осіб, включаючи високопоставлених чиновників "ЛНР" і "ДНР", а також депутатів російського парламенту, прагнучи покарати Москву за визнання незалежності двох регіонів України.

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