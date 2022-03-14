ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Австралия ввела новый пакет санкций против российских олигархов

Новина українською →
Понедельник 14 марта 2022 05:11
Австралия ввела новый пакет санкций против российских олигархов Министр иностранных дел Австралии (Фото: warontherocks.com)
Автор: Константин Широкун

В понедельник Австралия объявила о новых санкциях против российских олигархов, ключевых бизнесменов и членов их семей. Об этом сообщает министерство внутренних дел Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Всего под санкции попали 33 человека, в том числе владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, генеральный директор "Газпрома" Алексей Миллер, председатель правления авиакомпании "Россия" Дмитрий Лебедев и пр.

Под австралийские санкции также попали председатель Ростеха и член Высшего совета "Единой России" Сергей Чемезов; основатель и крупнейший акционер "Альфа-групп" Михаил Фридман; президент "Транснефти" Николай Токарев; председатель Международного аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко; председатель ВЭБ Игорь Шувалов, а также исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Объявленные сегодня санкции усиливают приверженность Австралии санкциям в отношении тех людей, которые накопили огромное личное состояние и имеют экономическое и стратегическое значение для России, в том числе в результате их связей с президентом России Владимиром Путиным", — говорится в заявлении Маризы Пейн, министра иностранных дел Австралии.

К новым санкциям Австралию подтолкнул ракетный удар России по Яворивскому полигону. В результате нападения погибло по меньшей мере 35 человек и более 130 получили ранения.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
DAILY
Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе