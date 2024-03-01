Австралія ввела нові санкції проти російських чиновників через смерть Навального

Уряд Австралії запровадив нові санкції проти російських чиновників, пов'язаних із кримінально-виправною системою, у зв'язку з політиком Олексієм Навальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Австралії.

Зазначається, що під економічні обмеження потрапили ще троє людей, пов'язаних із колонією, де помер політик. Уточнюється, що санкції приурочені до похорону Навального, який має відбутися сьогодні, 1 березня.

"Уряд Австралії ввів додаткові санкції щодо трьох російських чиновників, пов'язаних з колонією, де помер Олексій Навальний", - йдеться у повідомленні МЗС Австралії. У повідомленні також йдеться, що Австралія закликає провести незалежне та прозоре розслідування у зв'язку зі смертю політика.

Нові санкції торкнуться заступника директора ФСВП Валерія Бояринєва, начальника УФСВП по Ямало-Ненецькому автономному округу Ігоря Ракитіна та начальника ІЧ-3 у селищі Харп Вадима Калініна.

Санкції Австралії проти РФ

Нагадаємо, що Австралія ввела фінансові санкції та заборону на поїздки щодо семи співробітників російських в'язниць після того, як російський опозиціонер Олексій Навальний помер ув'язнений. Зазначається, що санкції є частиною кроків уряду Австралії щодо притягнення до відповідальності винних у смерті Навального.

Раніше, 24 лютого Австралія запровадила додаткові цільові фінансові санкції та візові заборони щодо 55 осіб, а також фінансові обмеження проти 37 організацій, пов'язаних із агресією Кремля. Зокрема, санкції стосуються причетних до депортації Росією українських дітей із тимчасово захоплених інтервентами регіонів країни.