Австралія запровадила санкції проти росіян, причетних до смерті Навального
Австралія ввела фінансові санкції і заборону на поїздки щодо семи співробітників російських в'язниць після того, як російський опозиціонер Олексій Навальний помер в ув'язненні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The West.
Ці останні санкції є частиною спроб уряду Австралії притягнути до відповідальності винних у смерті Навального.
"З ним регулярно погано поводилися, відмовляли в медичній допомозі та поміщали в одиночні камери на тривалі періоди", - йдеться в заяві уряду.
Смерть Навального
16 лютого управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського "опозиціонера" Олексія Навального у виправній колонії. Там він відбував свій термін.
Російські ЗМІ повідомляли, що у Навального нібито відірвався тромб під час прогулянки.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявляв, що "опозиціонера" вбив російський диктатор Володимир Путін, як і тисячі інших закатованих.
Детальніше про смерть Навального - у матеріалі РБК-Україна.
Також 24 лютого стало відомо, що тіло Навального все ж таки віддали його матері.
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