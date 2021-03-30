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Австралия ввела крымские санкции против России

Автор: Артур Родивилов

Министерство иностранных дел и торговли Австралии приняло решение о введении санкций против четырех российских компаний и одного физлица. Ограничительные меры приняли из-за строительства и эксплуатации оккупантами железнодорожной части крымского моста.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Глава министерства Мариз Пейн отметила, что ограничительные меры установлены в координации с Канадой, которая днем ранее ввела санкции против двух граждан и четырех компаний из России.

"Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста", - говорится в сообщении.

При этом в заявлении не уточняется, в отношении каких именно компаний были установлены ограничения.

Напомним, ранее Канада ввела санкции против России из-за отравления и приговора Алексею Навальному. В санкционный список попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и еще восемь граждан России.

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