Канада ввела санкции против России за оккупацию Крыма
Фото: флаг Канады (pixabay)
Правительство Канады ввело санкции против Российской Федерации за оккупацию Крыма. В частности, санкции были введены против двух физических лиц и четырех предприятий.
"Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил о новых санкциях против двух физических и четырех юридических лиц в соответствии с Положением о специальных экономических мерах и Положением о специальных экономических мерах в ответ на незаконную оккупацию и аннексию Россией Автономной Республики Крым", - заявили в ведомстве.
В санкционный список попали:
- Генеральный директор "Гранд Сервис Экспресса" (оператора железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов;
- Глава "Мостотреста" Леонид Рыженькин;
- ОАО "Ленпромтранспроект";
- ФГУП "Крымская железная дорога";
- "Крымская первая страховая компания";
- ОАО "Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск".
Напомним, ранее Канада ввела санкции против России из-за отравления и приговора Алексею Навальному. В санкционный список попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и еще восемь граждан России.