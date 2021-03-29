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Канада ввела санкции против России за оккупацию Крыма

Новина українською → Оттава, Понедельник 29 марта 2021 21:01
Канада ввела санкции против России за оккупацию Крыма Фото: флаг Канады (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Правительство Канады ввело санкции против Российской Федерации за оккупацию Крыма. В частности, санкции были введены против двух физических лиц и четырех предприятий.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады.

"Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил о новых санкциях против двух физических и четырех юридических лиц в соответствии с Положением о специальных экономических мерах и Положением о специальных экономических мерах в ответ на незаконную оккупацию и аннексию Россией Автономной Республики Крым", - заявили в ведомстве.

В санкционный список попали:

  • Генеральный директор "Гранд Сервис Экспресса" (оператора железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов;
  • Глава "Мостотреста" Леонид Рыженькин;
  • ОАО "Ленпромтранспроект";
  • ФГУП "Крымская железная дорога";
  • "Крымская первая страховая компания";
  • ОАО "Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск".

Напомним, ранее Канада ввела санкции против России из-за отравления и приговора Алексею Навальному. В санкционный список попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и еще восемь граждан России.

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