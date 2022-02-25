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Австралия введет санкции против российских депутатов и олигархов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении против России новых санкций за вторжение в Украину. Кроме того, Сидней намерен направить Киеву военную технику и медикаменты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"Мы крайне обеспокоены ужасным насилием, которое, как мы видим, необоснованно и неспровоцировано совершается Россией над народом Украины", - цитирует издание премьера.

По его словам, сегодня Австралия введет дополнительные санкции против России. Ограничения затронут российских олигархов и депутатов, которые голосовали за направление армии РФ в Украину.

Моррисон отметил, что правительство Австралии работает с США для согласования дальнейших санкций против российских телекомпаний, пропагандирующих агрессию. Премьер также добавил, что планируется расширить сотрудничество с НАТО для поставок Украине военной техники и медицинских препаратов.

Напомним, ранее Австралия ввела экономические санкции против России за ее решение признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Отметим, рано утром 24 февраля Путин принял решение о вторжении в Украину. Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе и украинских границах, реакцию мира на происходящие события из-за вторжения России - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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АвстралияСанкцииВторжение России в Украину