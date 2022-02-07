Австралия впервые за два года откроет границы для туристов: известна дата

Австралия откроет свои границы для вакцинированных двумя дозами вакцины от коронавируса. Решение вступит в силу с 21 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Скотт Моррисон, отметив, что прошло почти два года с тех пор, как Австралия приняла решение закрыть границы.

"Национальный кабинет министров принял решение, согласно которому Австралия вновь откроет границы для всех владельцев оставшихся виз 21 февраля текущего года. Условие заключается в том, что вы должны быть дважды вакцинированы перед приездом в страну", - рассказал он.

В свою очередь министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс добавила, что невакцинированным туристам придется подавать заявление, чтобы приехать в страну, и пройти карантин в отеле, если им будет предоставлено разрешение на въезд в страну.