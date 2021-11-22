Австралия впервые с 2020 года открывает границы: кому разрешен въезд

Австралия открывает свои границы впервые с начала пандемии коронавируса. С 1 декабря в страну смогут попасть владельцы виз, которые привились от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Вместе с тем с 1 декабря Австралия также откроет границы для полностью привитых от коронавируса граждан из Японии и Южной Кореи. Указано, что туристы из этих стран могут, при условии наличия отрицательного результата ПЦР-теста, не проходить карантин после пересечения границы.

В частности, в список категорий граждан, которым разрешили въезд на территорию Австралии входят:

"Возвращение квалифицированных рабочих и студентов в Австралию - важная веха на нашем пути возвращения к обыденности", - заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон,

Отметим, что с марта 2020 года в Австралии действуют одни из самых строгих пограничных правил в мире, в частности, страна полностью закрыла свои границы для иностранных туристов.

Напомним, ранее премьер-министр Австралии заявлял, что страна не будет принимать иностранных туристов как минимум до 2022 года из-за пандемии коронавируса.