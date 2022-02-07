Австралія вперше за два роки відкриє кордони для туристів: відома дата

Австралія відкриє свої кордони для вакцинованих двома дозами вакцини від коронавірусу. Рішення набуде чинності з 21 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

З відповідною заявою виступив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон, зазначивши, що минуло майже два роки з того часу, як Австралія прийняла рішення закрити кордони.

"Національний кабінет міністрів прийняв рішення, згідно з яким Австралія знову відкриє кордони для всіх власників віз, що залишилися, 21 лютого поточного року. Умова полягає в тому, що ви повинні бути двічі вакциновані перед приїздом до країни", - розповів він.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Австралії Карен Ендрюс додала, що невакцинованим туристам доведеться подавати заяву, щоб приїхати до країни, і пройти карантин у готелі, якщо їм буде надано дозвіл на в'їзд до країни.