Австралія відправила Україні авіабомби JDAM-ER

Австралія передала Україні кілька плануючих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Це відбулось відразу після того, як вони були виведені зі служби Королівських ВПС Австралії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Australian Defence Magazine.
"Ми також мали змогу оголосити сьогодні, що ми надали Україні високоточні боєприпаси "повітря-земля", - заявив міністр оборони Річард Марлз.
Нагадаємо, що раніше експерт назвав переваги бомб JSOW, які отримає Україна.
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