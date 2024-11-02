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Австралія відправила Україні авіабомби JDAM-ER

Фото: Австралія відправила Україні плануючі бомби JDAM-ER (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Австралія передала Україні кілька плануючих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Це відбулось відразу після того, як вони були виведені зі служби Королівських ВПС Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Australian Defence Magazine.

"Ми також мали змогу оголосити сьогодні, що ми надали Україні високоточні боєприпаси "повітря-земля", - заявив міністр оборони Річард Марлз.

Нагадаємо, що раніше експерт назвав переваги бомб JSOW, які отримає Україна.

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