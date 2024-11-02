Австралия отправила Украине авиабомбы JDAM-ER

Австралия передала Украине несколько планирующих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Это произошло сразу после того, как они были выведены из службы Королевских ВВС Австралии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Australian Defence Magazine.
"Мы также имели возможность объявить сегодня, что мы предоставили Украине высокоточные боеприпасы "воздух-земля", - заявил министр обороны Ричард Марлз.
Напомним, что ранее эксперт назвал преимущества бомб JSOW, которые получит Украина.
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