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Австралия отправила Украине авиабомбы JDAM-ER

Фото: Австралия отправила Украине планирующие бомбы JDAM-ER (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Австралия передала Украине несколько планирующих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Это произошло сразу после того, как они были выведены из службы Королевских ВВС Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Australian Defence Magazine.

"Мы также имели возможность объявить сегодня, что мы предоставили Украине высокоточные боеприпасы "воздух-земля", - заявил министр обороны Ричард Марлз.

Напомним, что ранее эксперт назвал преимущества бомб JSOW, которые получит Украина.

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