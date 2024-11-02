ua en ru
Сб, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Австралия отправила Украине авиабомбы JDAM-ER

Украина, Суббота 02 ноября 2024 16:24
UA EN RU
Австралия отправила Украине авиабомбы JDAM-ER Фото: Австралия отправила Украине планирующие бомбы JDAM-ER (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Австралия передала Украине несколько планирующих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Это произошло сразу после того, как они были выведены из службы Королевских ВВС Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Australian Defence Magazine.

В плане министерства обороны по управляемому вооружению и взрывоопасным боеприпасам, обнародованном 30 октября, оказалось, что Австралия изъяла из эксплуатации боеприпасы Mk.82 500lb JDAM-ER австралийского производства.

Теперь ADM может подтвердить, что, по крайней мере, часть этого оружия позже была передана Украине в рамках поддержки Австралии. Однако неизвестно, когда именно боеприпасы были переданы Украине.

Издание отметило, что первое известное использование JDAM-ER в Украине произошло на МиГ-29 ВВС Украины в марте 2023 года, однако тогда это оружие было поставлено в США.

А уже в апреле 2024 года Австралия подтвердила, что снабжала Украиной неуточненные боеприпасы класса "воздух-земля".

"Мы также имели возможность объявить сегодня, что мы предоставили Украине высокоточные боеприпасы "воздух-земля", - заявил министр обороны Ричард Марлз.

В июле 2024 года Министерство обороны объявило о дальнейшем пожертвовании неопределенного оружия классу "воздух-земля" в рамках пакета стоимостью 250 миллионов долларов.

Напомним, что ранее эксперт назвал преимущества бомб JSOW, которые получит Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австралия Война России против Украины
NEWS
Летят низко и волнами. В КГВА объяснили тактику России во время атак дронов на Киев
Летят низко и волнами. В КГВА объяснили тактику России во время атак дронов на Киев
DAILY
Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте