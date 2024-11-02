Австралия отправила Украине авиабомбы JDAM-ER

Австралия передала Украине несколько планирующих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Это произошло сразу после того, как они были выведены из службы Королевских ВВС Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Australian Defence Magazine .

В плане министерства обороны по управляемому вооружению и взрывоопасным боеприпасам, обнародованном 30 октября, оказалось, что Австралия изъяла из эксплуатации боеприпасы Mk.82 500lb JDAM-ER австралийского производства.

Теперь ADM может подтвердить, что, по крайней мере, часть этого оружия позже была передана Украине в рамках поддержки Австралии. Однако неизвестно, когда именно боеприпасы были переданы Украине.

Издание отметило, что первое известное использование JDAM-ER в Украине произошло на МиГ-29 ВВС Украины в марте 2023 года, однако тогда это оружие было поставлено в США.

А уже в апреле 2024 года Австралия подтвердила, что снабжала Украиной неуточненные боеприпасы класса "воздух-земля".

"Мы также имели возможность объявить сегодня, что мы предоставили Украине высокоточные боеприпасы "воздух-земля", - заявил министр обороны Ричард Марлз.