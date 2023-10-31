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Австралія відмовилася від тендеру на ЧС-2034. ФІФА обере господаря без альтернативи

Фото: Стадіон "Австралія" у Сіднеї Мундіаль не побачить (facebook.com/accorstadium)
Автор: Антон Федорців

Австралія відмовилася від ідеї проведення чемпіонату світу 2034 року з футболу. Інтерес стати господарем Мундіалю заявила лише Саудівська Аравія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

31 жовтня настав дедлайн для прийому заявок на участь у тендері на проведення ЧС-2034. Наразі провести турнір під егідою Міжнародної федерації футболу (ФІФА) готова лише Саудівська Аравія.

Футбольна федерація Австралії в останній момент передумала подавати заявку на проведення турніру. Натомість океанійці зосередяться на змаганні за право прийняти жіночий Кубок Азії-2026 та Клубний чемпіонат світу 2029 року. Австралійські функціонери анонімно заявили, що проведення ЧС-2034 на Близькому Сході – "вирішене питання".

Раніше Саудівська Аравія планувала провести Мундіаль 2030 року. Проте, тамтешні функціонери згодом відкликали інтерес, зіславшись на неможливість гідно конкурувати зі зацікавленими державами. ФІФА вигадала план задовольнити всі заявки – Іспанія, Португалія і Марокко стали співгосподарями турніру, а Аргентина, Парагвай та Уругвай приймуть стартові матчі Кубка світу.

Прийдешній ЧС-2026 разом приймуть Канада, США та Мексика. Поєдинки відбудуться в 16-ти містах Північної та Центральної Америки. У фінальній стадії турніру вперше виступлять 48 збірних. Наприклад, від Європи на Мундіаль поїдуть 16 національних команд.

До слова, раніше розібрали мотиви Саудівської Аравії інвестувати в міжнародний спорт.

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