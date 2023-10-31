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Австралия отказалась от тендера на ЧМ-2034. ФИФА выберет хозяина без альтернативы

Фото: Стадион "Австралия" в Сиднее Мундиаль не увидит (facebook.com/accorstadium)
Автор: Антон Федорцив

Австралия отказалась от идеи проведения чемпионата мира 2034 по футболу. Интерес стать хозяином Мундиаля заявила только Саудовская Аравия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

31 октября настал дедлайн для приема заявок на участие в тендере на проведение ЧМ-2034. Провести турнир под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) готова только Саудовская Аравия.

Футбольная федерация Австралии в последний момент передумала подавать заявку на проведение турнира. Зато океанийцы сосредоточятся на соревновании за право принять женский Кубок Азии-2026 и Клубный чемпионат мира 2029 года. Австралийские функционеры анонимно заявили, что проведение ЧМ-2034 на Ближнем Востоке – "решенный вопрос".

Ранее Саудовская Аравия планировала провести Мундиаль в 2030 году. Однако тамошние функционеры впоследствии отозвали интерес, сославшись на невозможность достойно конкурировать с заинтересованными государствами. ФИФА придумала план удовлетворить все заявки – Испания, Португалия и Марокко стали сохозяевами турнира, а Аргентина, Парагвай и Уругвай примут стартовые матчи Кубка мира.

Грядущий ЧМ-2026 вместе примут Канада, США и Мексика. Поединки пройдут в 16-ти городах Северной и Центральной Америки. В финальной стадии турнира впервые выступят 48 сборных. К примеру, от Европы на Мундиаль поедут 16 национальных команд.

К слову, ранее разобрали мотивы Саудовской Аравии инвестировать в международный спорт.

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