Австралія виділила 6 млн євро на енергетичну підтримку України

Нагадаємо, що лютого Державний департамент США припинив дію ініціативи USAID з відновлення енергосистеми України в яку було вкладено сотні мільйонів доларів.

NBC News тоді повідомило, що в Україні раніше працювали 64 співробітники USAID, але після рішення адміністрації американського президента Дональда Трампа відправити практично всіх їх у відпустку і повернути в США, в Україні залишаться тільки вісім осіб з Агентства.

Детальніше про те, що передувало такому рішенню і чи зможе енергосистема вистояти, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що USAID потрапила в немилість одразу після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа. РБК-Україна писало, що ще 20 січня 2025 року, у перший день перебування на посаді президента США Дональд Трамп підписав указ про призупинку роботи агентства USAID на 90 днів.

Рішенням також доручалося перевірити всі програми грантової (безкоштовної) допомоги, які надавало це агентство. Зокрема, це рішення стосувалося роботи USAID в Україні.

Таке рішення призвело до того, що в Україні перестали працювати низка важливих програм, які стосувалися допомоги ветеранам, зведення нових прикордонних пунктів і не тільки.

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