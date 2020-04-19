Австралия снимет запрет на проведение медицинских операций и других медуслуг

Иллюстративное фото (GettyImages)

Запрет может быть отменен в течение нескольких дней

Австралия в течение нескольких дней может снять запрет на операции и другие медицинские услуги, если распространение коронавируса продолжит замедляться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DailyMail.

Отмечается, что операции были приостановлены в конце марта из-за большого количества коек для пациентов с коронавирусом. Остались только экстренные операции.

При этом уровень заражения COVID-19 в Австралии снижается, а число новых случаев падает ниже одного процента. За последние 24 часа есть 53 подтвержденных случая.

"Темпы роста новых случаев были ниже одного процента в течение семи дней подряд, и это важное национальное достижение. Это означает, что теперь у нас есть устойчивое и подлинное выравнивание кривой", - заявил федеральный министр здравоохранения Грег Хант.

Он добавил, что национальный кабинет Австралии во вторник обсудит возможность возобновления некоторых плановых операций.

Премьер-министр Скотт Моррисон также намекнул на прекращение этого запрета, заявив, что после встречи во вторник может быть "немедленное возвращение в эту область".

Напомним, ранее главный санитарный врач Австралии Брендан Мерфи допустил, что в мире коронавирусом могли заразиться до 10 миллионов человек.

Отметим, число жертв коронавируса в мире по состоянию на воскресенье, 19 апреля, превысило 160,7 тысяч человек.