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Австралія зніме заборону на проведення медичних операцій і інших медпослуг

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 08:55
Австралія зніме заборону на проведення медичних операцій і інших медпослуг
Ілюстративне фото (GettyImages)

Заборона може бути скасована протягом декількох днів

Австралія протягом декількох днів може зняти заборону на операції та інші медичні послуги, якщо поширення коронавірусу продовжить сповільнюватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DailyMail.

Відзначається, що операції були припинені в кінці березня через велику кількість ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Залишилися тільки екстрені операції.

При цьому рівень зараження COVID-19 в Австралії знижується, а число нових випадків падає нижче одного відсотка. За останні 24 години є 53 підтверджених випадки.

"Темпи зростання нових випадків були нижче одного відсотка протягом семи днів поспіль, і це важливе національне досягнення. Це означає, що тепер у нас є стійке і справжнє вирівнювання кривої", - заявив федеральний міністр охорони здоров'я Грег Хант.

Він додав, що національний кабінет Австралії у вівторок обговорить можливість відновлення деяких планових операцій.

Прем'єр-міністр Скотт Моррісон також натякнув на припинення цієї заборони, заявивши, що після зустрічі у вівторок може бути "негайне повернення в цю область".

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Австралії Брендан Мерфі допустив, що у світі на коронавірус могли заразитися до 10 мільйонів осіб.

Відзначимо, число жертв коронавірусу у світі станом на неділю, 19 квітня, перевищило 160,7 тисячі осіб.

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