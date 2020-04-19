Австралія зніме заборону на проведення медичних операцій і інших медпослуг

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Заборона може бути скасована протягом декількох днів

Австралія протягом декількох днів може зняти заборону на операції та інші медичні послуги, якщо поширення коронавірусу продовжить сповільнюватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DailyMail.

Відзначається, що операції були припинені в кінці березня через велику кількість ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Залишилися тільки екстрені операції.

При цьому рівень зараження COVID-19 в Австралії знижується, а число нових випадків падає нижче одного відсотка. За останні 24 години є 53 підтверджених випадки.

"Темпи зростання нових випадків були нижче одного відсотка протягом семи днів поспіль, і це важливе національне досягнення. Це означає, що тепер у нас є стійке і справжнє вирівнювання кривої", - заявив федеральний міністр охорони здоров'я Грег Хант.

Він додав, що національний кабінет Австралії у вівторок обговорить можливість відновлення деяких планових операцій.

Прем'єр-міністр Скотт Моррісон також натякнув на припинення цієї заборони, заявивши, що після зустрічі у вівторок може бути "негайне повернення в цю область".

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Австралії Брендан Мерфі допустив, що у світі на коронавірус могли заразитися до 10 мільйонів осіб.

Відзначимо, число жертв коронавірусу у світі станом на неділю, 19 квітня, перевищило 160,7 тисячі осіб.