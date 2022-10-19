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Австралія слідом за Британією розслідує факти навчання пілотами китайських військових

Фото: Австралія розслідує факти навчання пілотами китайських військових (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Австралія розслідує повідомлення про те, що колишні пілоти ВПС країни погоджуються навчання китайських військових після заяв військового керівництва Британії.

Про це заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я був би глибоко вражений і стривожений, дізнавшись, що є співробітники, яких переманюють зарплатою з іноземної держави замість служби власної країни", - заявив Марлес.

Також представник Сил оборони Нової Зеландії заявив, що йому відомо про чотирьох колишніх австралійських військовослужбовців, які залишили службу в армії, щоб влаштуватися на роботу до південноафриканської компанії з навчання китайських пілотів.

Нагадаємо, що китайські військові вербують пілотів реактивних літаків Королівських ВПС, щоб прискорити навчання своїх пілотів.

В уряді Британії також відреагували на підготовку британцями пілотів Китаю та заявили, що колишні британські льотчики та пілоти підривають оборонну перевагу своєї країни.

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