Шкодять молоді. Нью-Йорк подав до суду на TikTok, Google, Meta й не тільки

Нью-Йорк подав до суду на Meta, Google, Snap і TikTok. Місто вимагає, щоб компанії оплатили послуги з охорони психічного здоров'я молоді та змусити політиків ухвалити відповідні закони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міста.

Місто приєдналось до сотень шкільних округів по всій країні, які подають судові позови, прагнучи змусити технологічних гігантів змінити свою поведінку і відшкодувати витрати на усунення цієї загрози громадській охороні здоров'я.

Щорічно місто витрачає понад 100 мільйонів доларів на програми та послуги з охорони психічного здоров'я молоді.

Щоб допомогти впоратися з цією кризою і шкодою, заподіяною цими платформами, мер Нью-Йорка Ерік Адамс сьогодні опублікував план дій у соціальних мережах.

Дана заява містить рекомендації для батьків та опікунів, медичних працівників, освітян і політиків щодо дій, які можна вжити для захисту дітей, включно з рекомендацією відкласти використання соціальних мереж до 14 років.

Своєю чергою Google і Meta заявили, що вони завжди працювали з експертами з безпеки молоді та надавали інструменти батьківського контролю.

TikTok також розповів про свої специфічні інструменти для контролю, орієнтовані на молодь.

Позов був поданий після слухань у Сенаті щодо безпеки дітей, на яких були присутні керівники компаній. У позові місто вимагає, щоб компанії оплатили послуги з охорони психічного здоров'я молоді та змусити політиків ухвалити закони, що захищають психічне здоров'я молоді на соціальних платформах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що компанії Google, Microsoft, OpenAI, Meta, TikTok і Adobe домовилися в сезон виборів маркувати контент, створений за допомогою штучного інтелекту.

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