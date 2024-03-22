Австралія разом із Британією закликали Китай припинити допомагати Росії

Обидві країни назвали небезпечною і дестабілізуючою поведінку китайських суден щодо філіппінських суден і екіпажів поблизу другої мілини Томаса в Південнокитайському морі.

Міністри закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон і міністр оборони Грант Шаппс зі своїми австралійськими колегами Пенні Вонг і Річардом Марлзом також заявили, що вони стурбовані новим законом про безпеку Гонконгу.

"Вони висловили глибоке занепокоєння з приводу триваючої системної ерозії автономії, свобод і прав там, а також впливу нещодавно ухваленої постанови про захист національної безпеки, а також визнали потенційний вплив цих законів на людей за межами Гонконгу", - йдеться в заяві.

Австралія і Велика Британія також різко критикували вторгнення Росії в Україну і заявили, що Китай має відіграти свою роль у припиненні війни.

Зв'язки Китаю та Росії