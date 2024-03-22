Австралия вместе с Британией призвали Китай прекратить помогать России

Австралия и Великобритания раскритиковали Китай за его действия в Гонконге, Южнокитайском море и поддержку России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Обе страны назвали опасным и дестабилизирующим поведение китайских судов в отношении филиппинских судов и экипажей вблизи второй мели Томаса в Южнокитайском море.
Министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и министр обороны Грант Шаппс со своими австралийскими коллегами Пенни Вонг и Ричардом Марлзом также заявили, что они обеспокоены новым законом о безопасности Гонконга.
"Они выразили глубокую обеспокоенность по поводу продолжающейся системной эрозии автономии, свобод и прав там, а также влияния недавно принятого постановления о защите национальной безопасности, а также признали потенциальное влияние этих законов на людей за пределами Гонконга", - говорится в заявлении.
Австралия и Великобритания также резко критиковали вторжение России в Украину и заявили, что Китай должен сыграть свою роль в прекращении войны.
Китай начал теснее поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля. Китай и РФ разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.
В октябре прошлого года Минобороны США заявило, что Китай, несмотря на свои возражения, поставляет России вооружение. В частности, беспилотники, стрелковое оружие и снаряжение.
При этом министр иностранных дел Китая Ван I заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Пекин не поставляет летальное оружие России.
В американской разведке недавно заявили, что Китай в последнее время оказывает России экономическую поддержку и помощь в сфере безопасности.
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