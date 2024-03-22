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Австралия вместе с Британией призвали Китай прекратить помогать России

Архивное фото: Си Цзиньпин и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Австралия и Великобритания раскритиковали Китай за его действия в Гонконге, Южнокитайском море и поддержку России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Обе страны назвали опасным и дестабилизирующим поведение китайских судов в отношении филиппинских судов и экипажей вблизи второй мели Томаса в Южнокитайском море.

Министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и министр обороны Грант Шаппс со своими австралийскими коллегами Пенни Вонг и Ричардом Марлзом также заявили, что они обеспокоены новым законом о безопасности Гонконга.

"Они выразили глубокую обеспокоенность по поводу продолжающейся системной эрозии автономии, свобод и прав там, а также влияния недавно принятого постановления о защите национальной безопасности, а также признали потенциальное влияние этих законов на людей за пределами Гонконга", - говорится в заявлении.

Австралия и Великобритания также резко критиковали вторжение России в Украину и заявили, что Китай должен сыграть свою роль в прекращении войны.

Связи Китая и России

Китай начал теснее поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля. Китай и РФ разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

В октябре прошлого года Минобороны США заявило, что Китай, несмотря на свои возражения, поставляет России вооружение. В частности, беспилотники, стрелковое оружие и снаряжение.

При этом министр иностранных дел Китая Ван I заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Пекин не поставляет летальное оружие России.

В американской разведке недавно заявили, что Китай в последнее время оказывает России экономическую поддержку и помощь в сфере безопасности.

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